شكرا لمتابعة خبر عن نصائح لتجنب الخمول بعد الإفطار يوم عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أسباب الخمول بعد الإفطار تزامنًا مع صيام يوم عرفة.

وأرجعت مشاعل شعور الخمول، إلى العادات الغذائية الخاطئة، مثل الإكثار من السكريات، وهو ما يتسبب في الشعور بالتعب بعد تناول الإفطار.

وأوضحت أن عدم حصول الجسم على المعادن والفيتامينات اللازمة له، يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

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وأشارت إلى أن قلة حصول الجسم على السوائل الكافية أثناء فترة الصيام ومع الحرارة المرتفعة تنعكس على قلة نشاط الجسم بعد تناول الإفطار، كما أن حدوث اضطراب الدورة الدموية بسبب تدفق الدماء نحو الجهاز الهضمي ويسبب الشعور بالإرهاق.

ونصحت، بتناول وجبة الإفطار على مرحلتين الأولى بعد المغرب مباشرة، والثانية بعد ثلاث ساعات، شرب كميات وفيرة من المياه من بعد الإفطار.

كما نصحت بتناول الأطعمة غير الدسمة، مع الحرص على تناول الخضروات والفواكه لاحتوائهم على نسبة كبيرة من المياه التي يحتاجها الجسم.

وحذرت من تناول القهوة والشاي بعد وجبة الفطور فورًا، ناصحة بترك ساعة على الأقل لذلك.