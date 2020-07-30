شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحرض ضد المرأة: " الحرمة للتزاوج فقط " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار مواطن شاب في الخبر، جدلا كبيرا بتحريضه ضد المرأة في تغريداته، زاعمًا أنه يقوم بمحاربة من يسمون بـ " النسويات " .

وتطاول الشاب في تغريداته على المرأة قائلا: " الحرمة للتزاوج فقط، ذا دورك بالحياة " .

وبعد الهجوم الذي طال الشاب ومطالبة الجهات المسؤولة بمحاسبته واتهامه بالتنمر، أقدم على تفعيل " الخصوصية " لحسابه بموقع " تويتر " .