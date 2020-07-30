شكرا لمتابعة خبر عن مفتي المملكة: " خدمة الحجاج ديدن قادة بلادنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو " ديدن قادة بلادنا " وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات.

وأشاد المفتي بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها، وأن يتقبلّ من حجاج بيت الله الحرام عبادتهم وحجهم وسعيهم ويغفر ذنبهم، ويجعل ما يُقدم للحجاج من تسهيلات وخدمات في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد.