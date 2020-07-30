شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):يتوجه ضيوف الرحمن اليوم الخميس إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر خصصت 4 مراكز إسعافية في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائيا وفني إسعاف و3 عربات قولف لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية، إضافة إلى 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف وذلك في نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.