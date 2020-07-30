شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج يتوجهون إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يتوجه ضيوف الرحمن اليوم الخميس إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر خصصت 4 مراكز إسعافية في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائيا وفني إسعاف و3 عربات قولف لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية، إضافة إلى 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف وذلك في نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات.