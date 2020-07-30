“مطارات الرياض” توقع مذكرات تفاهم مع 3 تطبيقات متخصصة في نقل الركاب والمسافرين

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أعلنت شركة مطارات الرياض، عن توقيع مذكرات تفاهم مع 3 تطبيقات متخصصة في نقل الركاب والمسافرين، وذلك تزامناً مع بدء مناسك حج 1441هـ.

ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع تطبيق “جيني”، وذلك لتقديم خدمة “توجيه مركبات الأجرة”، لضمان أفضل خدمة للمسافرين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع تطبيق “رحلة”.

كما وقّعت شركة مطارات الرياض مذكرة مماثلة مع تطبيق “حصّل”، وذلك لتقديم خدمات النقل للمسافرين لتصبح خيارات النقل متعددة وآمنة بمطار الملك خالد الدولي.

