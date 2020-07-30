︎ :
.
نجحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، في ضبط مستودعين بمدينة الرياض يديرهما عمالة وافدة ومواطنون، حيث استخدما في الغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة.
وأغلقت الفرق الرقابية المستودعين وصادرت 50 ألف عبوة مقلدة وعدداً من المواد الأولية، كما أوقفت شحنة مواد تنظيف كانت جاهزة للتوزيع والبيع في مناطق أخرى، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “التجارة” تداهم مستودعين استخدما لغش مواد التنظيف.. وتضبط شحنة كانت معدّة للتوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.