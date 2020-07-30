شاهد.. “التجارة” تداهم مستودعين استخدما لغش مواد التنظيف.. وتضبط شحنة كانت معدّة للتوزيع

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نجحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية، في ضبط مستودعين بمدينة الرياض يديرهما عمالة وافدة ومواطنون، حيث استخدما في الغش بمواد التنظيف وتقليد علامات تجارية شهيرة.

وأغلقت الفرق الرقابية المستودعين وصادرت 50 ألف عبوة مقلدة وعدداً من المواد الأولية، كما أوقفت شحنة مواد تنظيف كانت جاهزة للتوزيع والبيع في مناطق أخرى، وتم ضبطها وإحالة المخالفين للجهات المختصة.