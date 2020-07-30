الدفاع المدني يعثر على جـثة طفل جرفه السيل في أضم (صور)

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عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة على جـثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، جرفه السيل بوادي دوقه. Advertisements ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بـ “تويتر”، صوراً لعملية انتشال جـثة، مبينة أن الجثمان استقر في إحدى مزارع قرية الجائزة.





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