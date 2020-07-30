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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه ليس في الأضحية عن الميت دليل يعتمد عليه، مبيناً أن النبي ﷺ لم يضحِّ عن أحد مات قبله من أهله.
وأوضح عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الأضحية شرعت للأحياء على بيوتهم، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “على أهل كل بيت، في كل عام أضحية”.
كانت هذه تفاصيل خبر “المطلق”: الأضحية عن الميت ليس فيها دليل يعتمد عليه وإنما شرعت للأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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