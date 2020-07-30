“المطلق”: الأضحية عن الميت ليس فيها دليل يعتمد عليه وإنما شرعت للأحياء

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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه ليس في الأضحية عن الميت دليل يعتمد عليه، مبيناً أن النبي ﷺ لم يضحِّ عن أحد مات قبله من أهله.

وأوضح عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الأضحية شرعت للأحياء على بيوتهم، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “على أهل كل بيت، في كل عام أضحية”.

