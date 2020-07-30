الرقيبة يعود لـ”السناب” بعد غياب 3 أشهر ويكشف بكل وضوح السبب

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عاد أحد مشاهير التواصل الاجتماعي نجم “سناب شات” منصور الرقيبة للظهور بعد أكثر من ثلاثة أشهر من غيابه عن متابعيه ، حيث طل عليهم بنشر رسالة جديدة عبر حسابه على “سناب شات” ليتناقلها متابعيه فور نشرها ، مرحبين بعودته لعالم السوشيال ميديا من جديد بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020م.

وظهر الرقيبة في رسالته بكل شفافية ووضوح عن سبب انقطاعه ليقطع كل التأويلات عن سبب غيابه ، حيث بدأها قائلاً :

أَحسَنتَ ظَنَّكَ بِالأَيامِ إِذ حَسُنَت .. وَلَم تَخَف سوءَ ما يَأتي بِهِ القَدَر

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وَسالَمَتكَ اللَيالي فَاِغتَرَرتَ بِها .. وَعِندَ صَفوِ اللَيالي يَحدُثُ الكَـدَرُ

وأكد الرقيبة أن سبب غيابه خلال هذه المدة لقيامه بإجراء مخالف للإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا بإحضار “حلاق” لمقر إقامته ، مقدماً اعتذاره لما بدر منه ، ومبدياً عن اشتياقه الكثير لمتابعيه ، حامداً الله على أن ما ابتلاه به هو ليس ابتلاء بدينه أو ما يتسبب بالأذى لأهله وأسرته ، مؤكداً أنه ليس أحد فوق القانون ولا حصانة لأحد ، وأن هذا الابتلاء ربما بسبب ذنب أقترفه ونسيه وأخذ جزاءه ، معتبراً أن هذه المدة تجربة جميلة رغم قساوتها ، استطاع من خلالها تحديد حجم بروازه الذي كان متصوراً أنه كبيراً إلا أنه طلع في الواقع صغير الحجم لا يتجاوز مقاس 6 في 4 ، مقدماً شكره لكل من تعامل معهم ومن أقام عندهم.

وبين الرقيبة في حديثه أن المواطن مع الوطن مثل الأبن مع أبيه ،إذا سلك غير الطريق الصحيح وجهه للعودة للطريق الصحيح ، وقال: “نحن أبناء البلد نصيب ونخطي ، والحمد الله أن المصيبة ما كانت في ديني أو تسيء لأهلي وأسرتي” ، مقدماً شكره لوالديه وزوجته الذين تعبوا خلال فترة غيابه ، ولأصدقائه الذين وقفوا معه ولن يتكرروا بوفائهم ، وختم حديثه قائلاً:

حلف الزمان ليأتين بمثله .. حنثت يمينك يا زمان فكفر

ويُعود سبب انقطاع الرقيبة عن السناب شات بعد أن نشر مقطع فيديو من منزله مع “حلاق” تم تداوله على نطاق واسع مما عرضه للانتقادات الشديدة وقتها ، وهو الأمر الذي يُعد مخالفة جسيمة للإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي التي تتبعها المملكة ضد فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار الجائحة ، والتي من ضمن النصائح العامة ضرورة تجنب الحلاقة واستخدام الأدوات العامة والاختلاط بالناس ، والتي طالب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبته بعد أن خالف التعليمات المفروضة ، حيث تسبب الفيديو في إلقاء القبض على الرقيبة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في هذه الواقعة ، لقيامه بأفعال وتصرفات مخالفة وغير مقبولة ، وذلك للحد من التمادي بنشر مثل هذه التصرفات ، خاصة في الوقت الذي تعمل به الجهات المعنية في المملكة على نشر الأجواء الإيجابية والدعوة لحملات توعوية تساهم في تعزيز العادات الإيجابية في ظل الحجر الصحي الذاتي الذي فرض في العالم بسبب جائحة كورونا.

