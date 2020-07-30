حرصًا على صحة ضيوف الرحمن.. «الصحة» تُخصص قائدًا صحيًا لكل 50 حاجًا

يتولى تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج

خصصت وزارة الصحة، قائدًا صحيًّا لكل 50 حاجًا؛ وذلك حرصًا على صحة ضيوف الرحمن، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية كافة. ووفق ما ذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإنَّ القائد الصحي يتولّى تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج. والقائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل للقيام بالمهام الإشرافية والمتابعة المباشرة للحجاج.

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