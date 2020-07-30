سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اتفاق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين والشركة العامة للكهرباء على تشكيل غرفة أمنية من الجهات المجتمعة لتوفير الحماية لكل منشآت الكهرباء، على أن تباشر أعمالها ابتداءً من اليوم، كما تم بحث الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في كل المناطق.

وركزت على تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطه، أن المباحثات مع وزير الخارجية المغربي عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين الشقيقين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، و تناول عقيله خلال اللقاء تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى بحث المبادرة التي أطلقها عقيله لإنهاء الأزمة الليبية، والتي توجت بإعلان القاهرة، الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، مؤكدا احترام ليبيا جميع عقودها والتزاماتها الدولية.

وبينت حالة التحشيد العسكري الذي تشهده منطقة أبوقرين والوشكة شرق مصراته من قبل حكومة الوفاق، مخبرة أن تركيا مستمرة في دعم حكومة الوفاق منتكهة القرار الأممي بحظر توريد السلاح، عبر وصول طائرتين شحن لقاعة الوطيه غرب البلاد ومصراته، تحمل معدات عسكرية ومرتزقة سوريين.

ونوهت صحف ليبيا إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وتم خلاله بحث الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة هناك، موضحة دعم الإمارات الجهود الكبيرة والخيّرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.