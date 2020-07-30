السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 189 حالة وفاة



كانبيرا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس

وفاة.

وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءا من منتصف ليل الأحد.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصا.

// انتهى //

06:15ت م

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كانبيرا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 105 وفي أستراليا إلى 189 حالةوفاة.وأوضح أندروز أن هذه هي أسوأ حصيلة إصابات يومية على الإطلاق، موضحا أن ارتداء الكمامة سيصبح إلزاميا في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا بدءا من منتصف ليل الأحد.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 15582 إصابة تعافى منها 9619 شخصا.// انتهى //06:15ت م0010

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