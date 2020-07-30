السعودية | الحجاج يتوجهون إلى عرفات لتأدية الركن الأعظم

شكرا لقرائتكم الحجاج يتوجهون إلى عرفات لتأدية الركن الأعظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

اكتمال الاستعدادات

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أعلن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج مؤكدا فرض طوق أمني لضبط المخالفين.

وأكد الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، للوقاية من فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة السعودية أكملت استعداداتها أيضا لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعال، الأربعاء، تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، وتخصيص 51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقًا ميدانيًا.

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قائد صحة لكل مجموعة

وقال في الإيجاز اليومي لموسم حج 1441هـ، إنه سيتم توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج للتأكد من سلامتهم.، مشيرا إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية.

كما أضاف "قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان"، وأكد أنه "لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن".

هذا، وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية المركزة.

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مستشفى متنقل

كما يوجد في مشعر عرفات المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.