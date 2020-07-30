شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار غزيرة تستمر حتى الجمعة على المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تزامنًا مع يوم عرفة، وتستمر حتى ليلة الجمعة.

كما توقع الحصيني هطول الأمطار على مناطق: المدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران وتبوك، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض، وجنوب غرب القصيم.

وأشار إلى وجود رياح متفاوتة بين المدينة ومكة و الساحل من جده لجازان، والشرقية،وحائل.

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