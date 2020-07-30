بالفيديو.. أمطار الخير تتساقط على مشعر منى في الساعات الأولى من يوم عرفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): استقبل مشعر منى الحجاج في الساعات الأولى من يوم عرفة، بالخير وهطول الأمطار الغزيرة. استقبل مشعر منى الحجاج في الساعات الأولى من يوم عرفة، بالخير وهطول الأمطار الغزيرة. ومن المفترض أن يمكث الحجاج إلى بعد شروق الشمس ثم يتجهزن إلى جبل عرفات من أجل أداء الركن المهم من أركان الحج الأعظم. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أوضحت أن هطول الأمطار الذي بدأ أمس الأربعاء سيستمر حتى اليوم الخميس في الساعة 6 مساءً.

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