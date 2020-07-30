شكرا لمتابعة خبر عن خالد الدوسري يظهر تلفزيونيًا مع عائلته لأول مرة منذ اعتقاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن سعود متعب بن قويد محامي خالد الدوسري المعتقل في أمريكا عن مفاجأة جديدة. أعلن سعود متعب بن قويد محامي خالد الدوسري المعتقل في أمريكا عن مفاجأة جديدة. وقال "بن قويد" عبر "تويتر" : "أحبتي...مساء الغد وفي تمام الساعه السادسة مساءً سيتواصل السجين خالد الدوسري تليفونياً مع عائلتة ،،أرجوا منكم تحت هذه التغريدة الدعاء لمن يعمل تطوعاً ويحمل الجنسية الأمريكية ويتابع مانكتب هنا".

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