جرفه السيل.. «مدني أضم» يعثر على جثة طفل بوادي دوقة

عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقة ليستقر بإحدى المزارع في قرية الجائزة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إنَّ مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:01) من مساء أمس الأربعاء، يفيد بجرف السيل طفلًا بوادي دوقة.

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وأشار إلى أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتَّضح أنَّ الحالة عبارة عن جرف السيل بوادي دوقة لطفل يبلغ من العمر ٤ أعوام .

وأضاف العقيد القرني أنَّ فرق الإنقاذ المائى وجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة، وذلك بعد البحث في مجرى الوادي والمزارع المجاورة.

وأهاب العقيد القرني بالجميع عدم ترك الأطفال بمفردهم وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.