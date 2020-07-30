نجاح كبير للبرنامج الصيفي للإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار بمدينة الملك عبد الله

حقَّق البرنامج الصيفي للإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار بمدينة الملك عبد الله في سنته الثامنة نجاحًا باهرًا ومثمرًا بتناول 14 بحثًا مشاركًا في المسابقة العلمية والتنافس على المراكز الثلاثة الأولى ومجالات طبية مختلفة.

تميَّزت إدارة الأبحاث في هذه السنة مقارنةً بالسنوات السابقة بضمانها العدد الأعلى للطلاب المشاركين، وقد تمَّ قبول٨٢ شخصًا من التخصصات الطبية؛ لضمان حضور افتراضي ذي جودة عالية.

عُقِد البرنامج في بثّ مباشر على قناة اليوتيوب الرسمية لمدينة الملك عبد الله الطبية، وتمَّ تقديم 14 بحثًا، واقتصرت الإدارة التنفيذية للأبحاث على حضور لجنة التحكيم ومقدمي الأبحاث من الطلبة والمديرين التنفيذيين للمدينة الطبية.

وعبرت إدارة الأبحاث والابتكار عن فخرها وامتنانها للمجهود المقدم من طرف الطلاب وسعيهم لإتمام أبحاث علمية متكاملة في ظرف شهر فقط ومشاركتهم باقي أعضاء الفرق البحثية.

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وبعد إعلان النتائج، واستنادًا للجنة التحكيم والجمهور المشارك، ونيابةً عن المدير العام التنفيذي الدكتور دلشد علي، كرَّم المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية والطبية الدكتور علي الأحمري الباحثين الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

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