السعودية اليوم / ليبيا تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 205 إصابات جديدة بفيروس

وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2550 حالة نشطة و76 حالة وفاة، فيما تعافى 596 شخصًا من الفيروس.

// انتهى //

04:20ت م

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طرابلس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي، كما أحصى المركز أربع حالات وفاة و17 حالة شفاء.وبهذا الإعلان، تسجل ليبيا 3222 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2550 حالة نشطة و76 حالة وفاة، فيما تعافى 596 شخصًا من الفيروس.// انتهى //04:20ت م0290

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