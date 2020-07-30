السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6273 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.

// انتهى //

04:02ت م

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نواكشوط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6273 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.// انتهى //04:02ت م0288

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