السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبوركينا فاسو في مواجهة تحدياتها



واغادوغو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

وقعت جمهورية بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي على اتفاق يهدف إلى دعم الاتحاد جهود واستجابة بوركينا فاسو لمواجهة مختلف الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية .

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن الهدف من الاتفاق هو تحسين الخدمات الأساسية على عموم تراب البلاد، لصالح السكان الأكثر هشاشة، إضافة إلى تحسين الأمن الداخلي.

وقدم الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري مبلغ 87.25 مليون يورو لبوركينا فاسو، لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس

وتعد الطبقات الهشة الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد 19، بفعل إجراءات الإغلاق الشامل، التي اعتمدتها مختلف الدول كإجراء لمنع انتشار الفيروس.

// انتهى //

03:45ت م

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واغادوغو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسوقعت جمهورية بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي على اتفاق يهدف إلى دعم الاتحاد جهود واستجابة بوركينا فاسو لمواجهة مختلف الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية .وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن الهدف من الاتفاق هو تحسين الخدمات الأساسية على عموم تراب البلاد، لصالح السكان الأكثر هشاشة، إضافة إلى تحسين الأمن الداخلي.وقدم الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري مبلغ 87.25 مليون يورو لبوركينا فاسو، لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا ( كوفيد -19 ).وتعد الطبقات الهشة الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد 19، بفعل إجراءات الإغلاق الشامل، التي اعتمدتها مختلف الدول كإجراء لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //03:45ت م0286

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