السعودية اليوم / مالي تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



باماكو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المالية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2520 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 114 حالة وفاة.

// انتهى //

03:39ت م

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باماكو 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المسجد.وأوضحت وزارة الصحة المالية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2520 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 114 حالة وفاة.// انتهى //03:39ت م0285

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