

نواكشوط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

التقى وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد اليوم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " لدى موريتانيا مارك لوسيه.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وخاصة في مجال الصحة.

// انتهى //

03:19ت م

0284





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة الموريتاني يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة لدى موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.