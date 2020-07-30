السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 14 مهاجرا غير شرعي من الغرق



تونس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أنقذت وحدات من الحرس البحري بمحافظة المهدية التونسية 14 مهاجرًا غير شرعي من الغرق إثر غرق قاربهم، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية.

وأوضح مصدر أمني تونسي في تصريح اليوم، أن المهاجرين تشبثوا لأكثر من 6 ساعات بحطام القارب الذي كان سيقلهم إلى السواحل الإيطالية على بعد 25 ميلاً من شواطئ محافظة صفاقس.

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