، "الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لليوم الخميس، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وسُحبًا رعدية ممطرة، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.
"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-30
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لليوم الخميس، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وسُحبًا رعدية ممطرة، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
02:02 AM
تشمل محافظات المهد ووادي الفرع.. وتستمر حتى السابعة صباحًا
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لليوم الخميس، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وسُحبًا رعدية ممطرة، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات المهد ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.
، "الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.