، "الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل محافظات المهد ووادي الفرع.. وتستمر حتى السابعة صباحًا

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لليوم الخميس، تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وسُحبًا رعدية ممطرة، وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.