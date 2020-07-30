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كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.
وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.
شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبهاسويد الحارثي الخليج 365 2020-07-30
كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.
وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:59 AM
سجلت 17 درجة مئوية .. وأمطار متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية
كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.
وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.
، شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبها ،
المصدر : الخليج 365
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