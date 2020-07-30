، "آل جابر": اتفاق الرياض يعزِّز جهود الحكومة الشرعية باليمن في مواجهة الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الاتفاق واجه تحديات في جميع نقاطه السياسية والعسكرية والأمنية

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي استجابا لتسريع تنفيذ ‫اتفاق الرياض، وباشرا الخطوات العملية.

وتفصيلاً، أشار السفير السعودي في تصريحه لقناة العربية إلى أن اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في العام الماضي واجه تحديات مختلفة في جميع نقاطه، السياسية والعسكرية والأمنية، وتحديات داخلية من الطرفين.

وقال: الخطوة الأولى هي تعيين محافظ ومدير أمن في محافظة عدن لدعم الجهود الخدمية والأمنية في المحافظة، وكذلك تكليف رئيس الوزراء اليمني بالبدء بالتشاور لتشكيل الحكومة.

ولفت إلى أن الفرق السعودية في عدن، سواء السياسية أو العسكرية، بدأت بمتابعة إخراج القوات العسكرية من عدن، وفصلها في أبين، وعودتها إلى مواقعها السابقة، أو إلى الجبهات بإذن الله.

وأكد السفير "آل جابر" في هذا الصدد أن الاستقرار والأمن ووجود الدولة في اليمن ستمكِّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، من البدء في دعم المشاريع الإنسانية والمشاريع التنموية الكبيرة.

وأردف بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفِّذ مجموعة من المدارس، ويسهم في إعادة تجهيز وتأهيل المعهد التقني وجامعة عدن، وكثير من مشاريع الطرق والمياه والكهرباء في عدن.

وأشار السفير "آل جابر" إلى وجود نقاشات حول كيفية دعم محطات الكهرباء والمشتقات النفطية، من خلال العمل مع الحكومة اليمنية لوضع آليات عمل، تضمن وتسمح بأن هذه المشتقات النفطية تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية لخدمة الإنسان اليمني.