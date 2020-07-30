، إعفاء مديرين وتكليف آخرين للمستشفى العام بصامطة والموسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في قرار إداري أصدره مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان

أصدر عبدالرحمن بن دبي الحربي، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان، قرارًا إداريًّا، يقضي بتكليف أحمد بن محمد دغريري مديرًا لمستشفى الموسم، ويحيى أزيبي مديرًا لمستشفى صامطة العام مع ممارسته الصلاحيات الممنوحة كافة.

وكان مدير مستشفى صامطة العام الحالي يشغل منصب إدارة مستشفى الموسم العام، وتولى نائبه السابق منصب المدير لمستشفى الموسم.