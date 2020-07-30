شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز للأسر المتعففة بشمال لبنان يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 6 آلاف ربطة خبز استفاد منها 15 ألف شخص من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان، وذلك ضمن الأسبوع الأول من الشهر الثاني من مشروع مخبز الأمل الخيري في مرحلته الثانية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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