شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تطلق «غرفة عمليات» موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
ويتضمن المركز 10 أقسام، تشمل استديو الإيجاز اليومي الذي يبث على شاشات القنوات وعبر أثير الإذاعات خلال أيام الحج، وفريق إنتاج الأفلام، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، ويعمل في الفريق كوادر وطنية من الشباب والفتيات بطاقة تبلغ 60 موظفا وموظفة.
وهيأ المركز منصة لبث أخبار وبرامج الحج، وبلغ عدد المسجلين في المركز الإعلامي الافتراضي أكثر من 450 إعلاميا إضافة إلى إمكانية استفادة أكثر من 2500 صحفي دولي مسجلين سابقا في المنصات الأخرى.
وعمل المركز على رفع أكثر من 1700 مادة إخبارية و300 صورة وفيديو بجودتها الأصلية لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية، كما أعد 30 تقرير رصد إعلامي.
وعقد المركز 18 لقاء مع الإعلام الدولي إلى جانب تنسيق وإعداد وتنظيم 100 محتوى إعلامي تمت مشاركته مع الإعلام الدولي، وتلبية 95 طلبا إعلاميا من مواد إخبارية ولقاءات صحفية، في حين بلغ عدد المشاهدات على منصات الإعلام السعودي المختلفة أكثر من 120 مليون مشاهدة.
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