شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تطلق «غرفة عمليات» موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الإعلام المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم الحج 1441هـ، الذي تشرف عليه الوزارة وهيئاتها ممثلة في «وكالة الأنباء السعودية ، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع»، بهدف توحيد وتنسيق الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية، وصناعة المحتوى الإعلامي الذي يرصد جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بكل اللغات.

ويتضمن المركز 10 أقسام، تشمل استديو الإيجاز اليومي الذي يبث على شاشات القنوات وعبر أثير الإذاعات خلال أيام الحج، وفريق إنتاج الأفلام، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات، وفريق المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، ويعمل في الفريق كوادر وطنية من الشباب والفتيات بطاقة تبلغ 60 موظفا وموظفة.

وهيأ المركز منصة لبث أخبار وبرامج الحج، وبلغ عدد المسجلين في المركز الإعلامي الافتراضي أكثر من 450 إعلاميا إضافة إلى إمكانية استفادة أكثر من 2500 صحفي دولي مسجلين سابقا في المنصات الأخرى.

وعمل المركز على رفع أكثر من 1700 مادة إخبارية و300 صورة وفيديو بجودتها الأصلية لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية، كما أعد 30 تقرير رصد إعلامي.

وعقد المركز 18 لقاء مع الإعلام الدولي إلى جانب تنسيق وإعداد وتنظيم 100 محتوى إعلامي تمت مشاركته مع الإعلام الدولي، وتلبية 95 طلبا إعلاميا من مواد إخبارية ولقاءات صحفية، في حين بلغ عدد المشاهدات على منصات الإعلام السعودي المختلفة أكثر من 120 مليون مشاهدة.