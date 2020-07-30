شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المشاعر المقدسة خالية من إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المستجد أمس عن خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1759 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 272,590 حالة، من بينها 41,205 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2063 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 228,569 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2816 حالة وفاة. وبذلك تصل نسبة التعافي من الفيروس من إجمالي الإصابات إلى 83.85%.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء «62.845» فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى «3.237.731» فحصا.

وجاءت أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلا للإصابات كالتالي: الهفوف «160»، مكة المكرمة «122»، الرياض «108»، المدينة المنورة «83»، الدمام «70»، ينبع «55»، جازان «51»، أبها «49»، المبرز«47»، جدة «40»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فقد جاءت كالتالي: الرياض «320»، أبها «248»، الدمام «242»، جدة «173»، الهفوف «150»، الطائف «130»، مكة المكرمة «128»، الخبر «105»، المبرز «104»، القطيف «78»، حفر الباطن «73»، بريدة «68»، نجران «68»، الجبيل «64»، المدينة المنورة «57»، خميس مشيط «56».