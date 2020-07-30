شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التروية.. التزام بالتباعد الاجتماعي في طواف القدوم والان نبدء بالتفاصيل

أدى حجاج بيت الله الحرام، أمس الأربعاء، طواف القدوم، اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأداء مناسبك الحج هذا العام، مع التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وتدابير وقائية هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

بروتوكولات وقائية

واتبع الحجاج الإجراءات الاحترازية الواردة في «البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ»، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية، التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي «الصحن» و«المسعى» قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

عزل مؤسسي

وكان حجاج بيت الله الحرام قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام.

Advertisements

والتزمت الهيئات والأجهزة المعنية بتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول مع التركيز على الأماكن، التي يكثر فيها احتمالية التلامس مثل نقاط الاستقبال، ومقاعد الجلوس، وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد وخلافه وبعد كل استخدام.

تفويج الحجيج

وفيما يخص تفويج الحجيج، تم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لكل حاج خلال رحلة الحج كاملة، والالتزام بذات المقعد لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة، وتخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة.

تباعد اجتماعي

وتقرر ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة، 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسة الموصى بها، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب وآخر.