شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مسلخا لذبح الأضاحي تضم 670 كادرا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تنوعت الخدمات المبتكرة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية استعدادا لأعمال المسالخ في عيد الأضحى المبارك، وخصصت مسلخا نوعيا بحي العليا بالخبر يعمل على خدمة أصحاب الأضاحي من المواطنين والمقيمين، وهم بمركباتهم دون الحاجة للنزول منها، إضافة لاستحداث نقطة بيع للأغنام مقابل المسلخ. كما أوجدت خدمة جديدة لحجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونيا في مسلخ الدمام المركزي عبر البوابة الرقمية، وذلك ليتوافق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحسب معايير واشتراطات صحية مطلوبة.

توزيع العمل

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان بأن الأمانة عملت على توزيع العمل في 13 مسلخا بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى 10 مسالخ مبتكرة في أنحاء المنطقة، وتخصيص 26 طبيبا بيطريا و197 جزارا و256 عاملا و70 موظفا ميدانيا وإداريا و5 سائقين، و16 مشرفا، ليبلغ إجمالي الفريق العامل في المسالخ 670 فردا، إضافة إلى تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد وأخرى للمتعهدين وصالة لذبح الأبقار والجمال.

خطة شاملة

ولفت إلى وضع خطة شاملة لاستقبال الأضاحي وتجهيز المسالخ من خلال تقديم جميع الخدمات البلدية لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

رقابة ميدانية

وأضاف الصفيان: إن الخطة شملت تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزارين، وتحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة والذبح، تسهيلا على المضحين.

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كوادر إشرافية

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي تخصيص 4 مسالخ لاستقبال الأضاحي في الخبر متمثلة في المسلخ الرئيسي والمسلخ المؤقت بالعزيزية ومسلخ العليا المبتكر ومسلخ الراكة، إضافة لاستحداث نقطة لبيع الأغنام مقابل مسلخ العليا المبتكر، فيما تعمل المسالخ بكامل طاقتها الاستيعابية مدعومة بعدد كبير من الكوادر الإشرافية من أطباء بيطريين وفنيين وإداريين وعدد 70 جزارا وعامل نظافة لتنظيم استلام الأضاحي من المواطنين والمقيمين وتسليمها لهم بعد الذبح والسلخ وفق المعايير الصحية، مبينا أن البلدية صرحت لعدد 8 مطابخ بالذبح خلال فترة العيد وهي مطابخ «سجى البوادي والشرق الأوسط وذوق البادية والفرسان وجمرة الجنوب والطائف السنوسي والجزيرة وقصر المظبي».

تباعد اجتماعي

وأكد م. الزايدي أن بلدية الخبر اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لاستقبال الأضاحي بمختلف المواقع المحددة لتنفيذ تلك الأعمال، ووضعت المعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تجهيز خيمة كبيرة لانتظار أصحاب الأضاحي بالمسلخ الرئيس في الخبر والالتزام بأرقام محددة للجميع تضمن متابعة أضاحيهم والالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي خلال فترة انتظارهم.

معايير صحية

وأضاف: إن مسلخ العليا المبتكر سيقدم خدماته بإشراف طبيب بيطري وجزارين مؤهلين، ويتسع لـ 15 ذبيحة في وقت واحد، ويتميز المسلخ بواجهته الزجاجية التي تمكن أصحاب الأضاحي من مشاهدة أضاحيهم وهم في مركباتهم دون الحاجة للنزول منها، وتسليمها لهم في السيارة وفق المعايير والشروط الصحية المطلوبة.