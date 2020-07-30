شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حجاج 160 دولة يتضرعون بالدعاء في عرفة والان نبدء بالتفاصيل

يقف، اليوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة، حجاج بيت الله الحرام، على صعيد عرفات، في حدث وموسم استثنائي، بوجود أعداد محدودة من الحجاج.

اشتراطات محددة

ويلتقي الحجاج، الذين يمثلون أكثر من 160 جنسية من كافة قارات العالم، والمقيمين داخل المملكة، ويمثلون 70 بالمائة من حجاج هذا العام، إضافة إلى 30 بالمائة يمثلون المواطنين من الممارسين الصحيين والعسكريين ممن يتمتعون بصحة جيدة وفق اشتراطات معينة.

مشهد عظيم

وفي هذا اليوم، يقف جميع الحجاج في يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس على صعيد عرفات، بلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، توحّدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبّين لله تعالى، مرتفعة أياديهم بالتضرع إلى الله طلبًا للمغفرة والرحمة، ويؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسّر لهم، تأسيًا بسُنّة خير البشر محمد «عليه الصلاة والسلام».

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جبل الرحمة

ويُعدّ مشعر عرفات، المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات، المسمى بجبل الرحمة، والذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 22 كيلو مترًا، وعلى بُعد 10 كيلو مترات من مشعر منى، و6 كيلو مترات من المزدلفة، بمساحة تُقدر بـ10 كيلو مترات مربعة، وليس بعرفة سكان أو عمران إلا أيام الحج، غير بعض المنشآت الحكومية، وفي مشعر عرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرث يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله «صلى الله عليه وسلم»: «وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف».

ترجمة الخطبة

ويلقي خطبة يوم عرفة لحج هذا العام عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، وسيتم ترجمتها بشكل فوري بـ10 لغات، وتُبث عبر تطبيق «Arafat Sermon»، ومنصة «منارة الحرمين»، وموقع الرئاسة الرسمي، بالإضافة إلى تطبيق «حرمين طريق»، والموقع الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ومنصة منارة الحرمين، إضافة إلى بثها على قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية بالإنجليزية والفرنسية وقناتي القرآن الكريم والسنة النبوية.