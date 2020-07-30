شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يتلقى التعازي في وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى د. محمد دليم القحطاني التعازي في وفاة والده، الذي انتقل إلى رحمة الله، أمس الأربعاء، إثر تعرضه للإصابة بمرض فيروس « كورونا » المستجد. و«اليوم» تتقدم لأسرة الفقيد بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلة الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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