شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 600 موقع والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات عن تحرير 40 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة. كما كثفت الأمانة حملات غسل وتعقيم وتطهير 600 موقع، باستخدام 161015 لترا من المعقمات والمطهرات.
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