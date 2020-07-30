شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 600 موقع والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أول أمس، 736 جولة رقابية، بالإضافة لـ 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 40 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة. كما كثفت الأمانة حملات غسل وتعقيم وتطهير 600 موقع، باستخدام 161015 لترا من المعقمات والمطهرات.