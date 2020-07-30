شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شاحنة مخالفة برفع 1000م3 أنقاضا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية تاروت التابعة لمحافظة القطيف شاحنة مخالفة خلال تفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة في مخالفة صريحة للأنظمة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن إدارة النظافة في بلدية تاروت، رصدت إحدى الشاحنات ترمي الأنقاض والمخلفات بحي الجامعيين في تاروت، مشيرًا إلى حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها برفع 1000 متر مكعب من الأنقاض من الموقع.

وحذرت البلدية المخالفين من رمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدة على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.