شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شاحنة مخالفة برفع 1000م3 أنقاضا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن إدارة النظافة في بلدية تاروت، رصدت إحدى الشاحنات ترمي الأنقاض والمخلفات بحي الجامعيين في تاروت، مشيرًا إلى حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها برفع 1000 متر مكعب من الأنقاض من الموقع.
وحذرت البلدية المخالفين من رمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدة على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام شاحنة مخالفة برفع 1000م3 أنقاضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.