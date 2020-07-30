شكرا لقرائتكم خبر عن توفير كميات المياه اللازمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المياه الوطنية، اكتمال جميع استعداداتها لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1441هـ، مؤكدة أنها نفذت خطتها التشغيلية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم الذي تقرر فيه السماح لأعداد محدودة بأداء المناسك وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن تطبيق جميع البروتوكولات الصحية.

وبينت أن توجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي يحث دومًا على الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، يؤكد مدى اهتمامها بهم، موضحة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام على الوجه المطلوب طوال وجودهم في الأراضي المقدسة.

وتطبق الشركة، منذ وقت مبكر، خطتها التشغيلية والفنية ومنظومتها التقنية والإلكترونية، والتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لتوفير الكميات الكافية من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكدت حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك لإيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدسة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر منى.