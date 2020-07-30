“المواطن” ترصد الأسعار والإقبال على شراء الأضاحي بحفر الباطن

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“متابعات الخليج 365” ترصد الأسعار والإقبال على شراء الأضاحي بحفر الباطن
تتراوح أسعارها ما بين الـ 1200 وحتى الـ 2000 ريال
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد سوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حركة بيع وشراء نشط، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” حركة البيع والشراء للأغنام من البائعين والمتسوقين، والتي تبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى ساعات الصباح الأولى.
وذكر أحد الباعة المترددين على السوق بان أسعار الأضاحي هذا العام تتراوح ما بين الـ1200 وحتى الـ2000 ريال حسب حجم الأضحية ونوعها، مؤكدًا أن أسعار السوق تختلف من حين لآخر، فغالبًا تكون أسعار الحراج أقل من الأسعار في أماكن البيع المتفرقة.
وفي ذات السياق، تفقد عدد من مسؤولي أمانة حفر الباطن المسلخ الأهلي؛ للاطلاع على سير عمليات الذبح وفق الاشتراطات الصحية المتبعة، والتأكيد على أهمية التباعد من قبل زوار المسلخ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى عمل خطة لإدارة الأمن والسلامة بالأمانة؛ للمساهمة في تنظيم دخول وخروج سيارات المستفيدين من الذبح بالمسلخ.
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