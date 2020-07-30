شاهد.. أمطار الخير تستقبل الحجاج بـ مشعر منى

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت إمارة منطقة مكة، مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، وثقت من خلاله هطول أمطار الخير على مشعر منى.

ورصد المقطع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مشعر منى مساء أمس الأربعاء، في مشهد زاد المشعر إجلالًا وبهاء.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أمس هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد أن تمتد الأمطار إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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