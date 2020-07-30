، شاهد .. السحاب يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع غرب أبها ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 17 درجة مئوية .. وأمطار متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية

كشفت الطبيعة عن جمالها الفاتن في السودة، غرب مدينة أبها، وجذبت الزوار للاستمتاع بنسيمها العليل بالإضافة إلى الخضرة التي التحفت بها الأرض.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، يوم أمس الأربعاء، السحاب وهو يداعب قمم جبال السودة في منظر رباني بديع.

وسجلت منتزهات السودة 17 درجة مئوية، فيما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة ارتوت بها المدرجات الزراعية.