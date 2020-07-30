شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: لا يستنقص جهود المملكة في خدمة الحجاج إلا إخواني حاقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من يستنقص جهود المملكة في خدمة الحجاج خلال الوضع الراهن فهو إخواني أو صفوي حاقد على الإسلام والمسلمين.

وأوضح آل الشيخ أن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال الحج منذ وقت مبكر وذلك لراحة ضيوف الرحمن، ومن تلك الجهود تهيئة مسجدي نمرة والمشعر الحرام بكل ما يلزم من فرش وتكييف وتعقيم، وفرض نظرية التباعد من خلال علامات للمصلين، وكذلك تنقية الهواء.

وأشار إلى أن الوزارة جندت فريق من المراقبين والمراقبات يقومون على تنظيم الدخول والخروج في مسجدي نمرة والمشعر الحرام.