انتشال جثمان طفل جرفته السيول بأضم

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الرياض - علي القحطاني - أضم (صدى): أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن العثور على جثة طفل 4 سنوات، جرفته السيول بمحافظة أضم. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن العثور على جثة طفل 4 سنوات، جرفته السيول بمحافظة أضم. وأوضحت المديرية أن مدني أضم عثر على جثة طفل جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة. وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم انتشال جثمان الطفل، داعية الله أن يجعله شفيعًا لوالديه

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