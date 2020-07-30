شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق التي ستتأثر بالموجة الماطرة في مكة ومنها الجموم، الخرمة،الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، جدة، خليص، عرفات، مزدلفة، منى، ميسان.

وأوضحت الهيئة أن الحالة بدأت أمس الأربعاء في الساعة 23:15 مساءً وتنتهي اليوم الخميس في الساعة ٦ مساءً.