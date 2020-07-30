أمير منطقة جازان يعزي والد وذوي العريف «المعشي» من منسوبي حرس الحدود بالداير

توفي نتيجة حادث غرق خلال أداء مهام عمله
قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة لأسرة العريف محمد بن حسين حمد المعشي أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الداير، الذي توفي نتيجة حادث غرق خلال أداء مهام عمله بوادي حمر بقطاع الداير بني مالك.
وأكد أمير المنطقة اعتزاز الجميع بتفانٍ وإخلاص الفقيد وحرصه -رحمه الله- على أداء المهام والأمانة في أداء عمله، سائلًا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم التي كانت لها الأثر البالغ في نفوسهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
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