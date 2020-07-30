الصحة: زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفيات الحدود الشمالية بنسبة 47%

ضمن إجراءات استباقية للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الحدود الشمالية، لجميع القطاعات بنسبة 47%. وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن إضافة حوالي 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع المناطق؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا. اقرأ أيضا: بالفيديو.. الصحة: تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة و٢٠٠ سيارة إسعاف

وزارة الصحة تعلن عدم وجود إصابات كورونا بالمشاعر المقدسة



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