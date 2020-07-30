إزالة تعديات بنطاق أبرق الرغامة في جدة

أزالت بلدية أبرق الرغامة 14 تعديًّا في النطاق شملت أحواش مسورة بمساحة 19 ألف متر مربع، وذلك بمشاركة شرطة البلدية، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق البلدية رصدت تعديات بحي الحرازات بمساحة 19 ألف تقريبًا تتضمن 13 من الأحواش المخالفة وغرفة حديثة الإنشاء؛ حيث جرى إزالة كل التعديات مؤكدًا استمرار المتابعة لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددًا في الوقت ذاته على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.

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