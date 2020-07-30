«الجمارك» تكشف المركبات الممنوع استيرادها للسعودية

كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن ضوابط استيراد المركبات للأفراد، والمركبات التي يُمنع استيرادها إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عبر تويتر، رسمًا توضيحيًّا للمركبات التي يمنع استيرادها، وهي السيارات التالفة أو التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 5 سنوات أو التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تلف في الهيكل.

ضوابط استيراد المركبات

وبينّت الهيئة أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الضوابط الحاكمة والمنظمة لاستيراد المركبات للأفراد، والتي تتمثل في:

- إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة إضغط هنا

- شاحنات النقل الثقيل يسمح باستيراد حتى موديل 2010.

- يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.

- يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمدة داخل المملكة.

- التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل.

- يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الاجراءات فقط.

المستندات المطلوبة لاستيراد المركبة

وحددت الهيئة العامة للجمارك السعودية، المستندات الواجب تقديمها؛ لإنهاء إجراءات استيراد المركبة سواء لمواطني دول الخليج أو المقيمين.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لكل مواطن خليجي الحق باستيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرًا(، مشيرة إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء اجراءات استيراد المركبة هي كالتالي:

- مستند يثبت ملكية المركبة.

- أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا.

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- شهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يُعادلها بالنسبة للدول الأخرى.

- الهوية الوطنية.

- مستند يوضح طريقة الدفع.

وأوضحت الهيئة لأنه يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات، ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات(، مشيرة إلى ضرورة الانتباه للاعتبارات التالية:

يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.

تزال عبارة في إحدى الحالات التالية:

انتهاء المدة المحددة بثلاث سنوات

في حال الخروج نهائي

وأشارت الهيئة العامة للجمارك السعودية إلى أن المستندات الواجب تقديمها لإنهاء اجراءات استيراد المركبة هي:

- مستند يثبت ملكية المركبة.

- أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة. بالنسبة للسيارات المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا.

- شهادة التصدير بالنسبة للمستوردة من دول الخليج وما يُعادلها بالنسبة للدول الأخرى.

- رخصة الإقامة.

- مستند يوضح طريقة الدفع.

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