بالصور .. «بلدية صبيا» تواصل إزالة آثار تجمعات مياه الأمطار

بجهود الكوادر البشرية
تواصل بلدية محافظة صبيا ممثلة بقسم النظافة إزالة آثار الأمطار؛ وذلك استمراراً لجهودها في متابعة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.
كما تعمل البلدية على سحب تجمعات المياه ومباشرة بلاغات وملاحظات المواطنين في عدد من مواقع المحافظة، التي شهدت عرقلة سير المركبات وقطع الطرق علة المواطنين.
من جانبه بين رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية استعدت بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت عدة بلاغات في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبعها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.
وأشار «دغريري» إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الأثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى
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