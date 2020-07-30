وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزا إسعافيا و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرق الهلال الأحمر تستقبل الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.