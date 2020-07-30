فرق الهلال الأحمر تستقبل الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم

شاركت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي، في عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1441، ورفعت الفرق الإسعافية في منطقة المسجد الحرام وفي مشعر منى جاهزيتها تزامنا مع بدء استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم والمبيت بمنى. وخصصت هيئة الهلال الأحمر 4 مراكز إسعافية في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف و3 عربات قولف لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية، كما خصصت في نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف.

وتعمل الهيئة وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزا إسعافيا و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.